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Общество

Минтруд поддержал идею уплаты налогов самозанятыми через мобильное приложение

Минтруд одобряет идею упрощенной уплаты налогов и страховых взносов для самозанятых граждан, в том числе посредством мобильных приложений. Об этом агентству RNS сообщили в пресс-службе ведомства, добавив, что минимальный размер платежа для формирования страховой пенсии должен составлять не менее 26 545 руб. в год.

О возможности создания упрощенной системы налогообложения ранее заявил первый зампред правительства Игорь Шувалов. Газета «Ведомости» со ссылкой на источник сообщила, что вариант такой системы уже разработан. Предлагается создать специальное приложение — онлайн-офис, который будет работать как касса, через него человек будет взаимодействовать с Федеральной налоговой службой (ФНС). Заплатить налог можно будет автоматически, привязав к приложению банковскую карту или счет.

В начале ноября на фоне низких темпов легализации самозанятых премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать идею омбудсмена Бориса Титова о предоставлении им статуса индивидуального предпринимателя и возможности работать по патенту. По данным ФНС, на 1 октября было зарегистрировано 595 самозанятых граждан, реальное же число самозанятых — около 20 млн человек.

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