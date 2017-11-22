В Псковском музее-заповеднике состоялось практическое занятие для школьных учителей

22:29, 22 ноября 2017, ПАИ

Учителя города Пскова и районов Псковской области посетили Псковский музей-заповедник в рамках практического занятия на курсах учителей обществоведческих дисциплин по теме «История и культура Псковского края в учебной и внеучебной деятельности педагога». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в музее.

В рамках занятия учителя узнали о возможностях проведения занятий в экспозициях Псковского музея-заповедниках, специальных программах, разработанных отделом «Музейный образовательный центр», интерактивных программах в Приказной палате и территории Псковского кремля.

В занятии приняли участие 15 учителей из Пскова и районов области.