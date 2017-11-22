0
22:29
В Псковском музее-заповеднике состоялось практическое занятие для школьных учителей
21:17
В УМВД России по Псковской области круглосуточно работает «горячая линия»
20:13
Президентские гранты выиграли 17 псковских некоммерческих организаций
18:22
До -6 градусов похолодает в Псковской области 23 ноября
18:21
Фильм «Хорошее время» покажет киноклуб «Молоко и Сено» 30 ноября
17:31
10 млн рублей не хватает на организацию в Пскове вытрезвителя
15:31
Подарки в стиле скрапбукинг смогут приобрести псковичи на новогодней «ART-ели»
Еще новости
Общество

В Псковском музее-заповеднике состоялось практическое занятие для школьных учителей

Учителя города Пскова и районов Псковской области посетили Псковский музей-заповедник в рамках практического занятия на курсах учителей обществоведческих дисциплин по теме «История и культура Псковского края в учебной и внеучебной деятельности педагога». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в музее.

В рамках занятия учителя узнали о возможностях проведения занятий в экспозициях Псковского музея-заповедниках, специальных программах, разработанных отделом «Музейный образовательный центр», интерактивных программах в Приказной палате и территории Псковского кремля.

В занятии приняли участие 15 учителей из Пскова и районов области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Псковском музее-заповеднике состоялось практическое занятие для школьных учителей
22 ноября 2017
В Псковском музее-заповеднике состоялось практическое занятие для школьных учителей
В УМВД России по Псковской области круглосуточно работает «горячая линия»
22 ноября 2017
В УМВД России по Псковской области круглосуточно работает «горячая линия»
Президентские гранты выиграли 17 псковских некоммерческих организаций
22 ноября 2017
Президентские гранты выиграли 17 псковских некоммерческих организаций
До -6 градусов похолодает в Псковской области 23 ноября
22 ноября 2017
До -6 градусов похолодает в Псковской области 23 ноября
Фильм «Хорошее время» покажет киноклуб «Молоко и Сено» 30 ноября
22 ноября 2017
Фильм «Хорошее время» покажет киноклуб «Молоко и Сено» 30 ноября
10 млн рублей не хватает на организацию в Пскове вытрезвителя
22 ноября 2017
10 млн рублей не хватает на организацию в Пскове вытрезвителя
Подарки в стиле скрапбукинг смогут приобрести псковичи на новогодней «ART-ели»
22 ноября 2017
Подарки в стиле скрапбукинг смогут приобрести псковичи на новогодней «ART-ели»
О претендентах на премию «Народное признание – 2017» рассказали в эфире телеканала «Россия 1» (ВИДЕО)
22 ноября 2017
О претендентах на премию «Народное признание – 2017» рассказали в эфире телеканала «Россия 1» (ВИДЕО) 2

Идет загрузка...