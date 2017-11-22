В России планируют создать новую гибридную сеть спутниковой и сотовой связи

22:30, 22 ноября 2017, ПАИ

В рамках программы «Цифровая экономика» в России планируют создать Глобальную многофункциональную инфокоммуникационную спутниковую систему (ГМИСС), на проект выделят 199 млрд руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в распоряжении план мероприятий. Всего на на направление «Информационная инфраструктура» планируют потратить 423 млрд руб.

Согласно плану, концепцию системы ГМИСС должна разработать госкорпорация «Роскосмос» «совместно с заинтересованными организациями» в январе—марте 2018 года. А набсовет Внешэкономбанка должен принять решение о финансировании проекта после того, как «Роскосмос» предоставит инвестиционный проект.

Один из разработчиков проекта направления «Информационная инфраструктура» рассказал изданию, что речь идет о создании новой гибридной сети спутниковой и сотовой связи. Другой источник РБК описал проект как «русский OneWeb».

Ранее Минкомсвязь предложила выделить на «Цифровую экономику» около 37 млрд руб. Программа «Цифровая экономика» — это инициатива правительства по развитию «умного» госрегулирования, ориентированного на удовлетворение запросов бизнеса.