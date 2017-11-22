0
22:29
В Псковском музее-заповеднике состоялось практическое занятие для школьных учителей
21:17
В УМВД России по Псковской области круглосуточно работает «горячая линия»
20:13
Президентские гранты выиграли 17 псковских некоммерческих организаций
18:22
До -6 градусов похолодает в Псковской области 23 ноября
18:21
Фильм «Хорошее время» покажет киноклуб «Молоко и Сено» 30 ноября
17:31
10 млн рублей не хватает на организацию в Пскове вытрезвителя
15:31
Подарки в стиле скрапбукинг смогут приобрести псковичи на новогодней «ART-ели»
Еще новости
Общество

В России планируют создать новую гибридную сеть спутниковой и сотовой связи

В рамках программы «Цифровая экономика» в России планируют создать Глобальную многофункциональную инфокоммуникационную спутниковую систему (ГМИСС), на проект выделят 199 млрд руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в распоряжении план мероприятий. Всего на на направление «Информационная инфраструктура» планируют потратить 423 млрд руб.

Согласно плану, концепцию системы ГМИСС должна разработать госкорпорация «Роскосмос» «совместно с заинтересованными организациями» в январе—марте 2018 года. А набсовет Внешэкономбанка должен принять решение о финансировании проекта после того, как «Роскосмос» предоставит инвестиционный проект.

Один из разработчиков проекта направления «Информационная инфраструктура» рассказал изданию, что речь идет о создании новой гибридной сети спутниковой и сотовой связи. Другой источник РБК описал проект как «русский OneWeb».

Ранее Минкомсвязь предложила выделить на «Цифровую экономику» около 37 млрд руб. Программа «Цифровая экономика» — это инициатива правительства по развитию «умного» госрегулирования, ориентированного на удовлетворение запросов бизнеса.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Псковском музее-заповеднике состоялось практическое занятие для школьных учителей
22 ноября 2017
В Псковском музее-заповеднике состоялось практическое занятие для школьных учителей
В УМВД России по Псковской области круглосуточно работает «горячая линия»
22 ноября 2017
В УМВД России по Псковской области круглосуточно работает «горячая линия»
Президентские гранты выиграли 17 псковских некоммерческих организаций
22 ноября 2017
Президентские гранты выиграли 17 псковских некоммерческих организаций
До -6 градусов похолодает в Псковской области 23 ноября
22 ноября 2017
До -6 градусов похолодает в Псковской области 23 ноября
Фильм «Хорошее время» покажет киноклуб «Молоко и Сено» 30 ноября
22 ноября 2017
Фильм «Хорошее время» покажет киноклуб «Молоко и Сено» 30 ноября
10 млн рублей не хватает на организацию в Пскове вытрезвителя
22 ноября 2017
10 млн рублей не хватает на организацию в Пскове вытрезвителя
Подарки в стиле скрапбукинг смогут приобрести псковичи на новогодней «ART-ели»
22 ноября 2017
Подарки в стиле скрапбукинг смогут приобрести псковичи на новогодней «ART-ели»
О претендентах на премию «Народное признание – 2017» рассказали в эфире телеканала «Россия 1» (ВИДЕО)
22 ноября 2017
О претендентах на премию «Народное признание – 2017» рассказали в эфире телеканала «Россия 1» (ВИДЕО) 2

Идет загрузка...