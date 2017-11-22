Противоаварийные работы на фресках проведены в Мелетово

22:42, 22 ноября 2017, ПАИ

С августа по октябрь в церкви Успения Пресвятой Богородицы в селе Мелетово проводились противоаварийные работы на стенной живописи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском музее-заповеднике.

Работы проводились в рамках проекта Федеральной целевой программы «Культура России 2012-2018 годы», по направлению «Сохранение культурного наследия». Заказчиком работ выступало Федеральное государственное казенное учреждение «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации». Исполнитель работ: АО «Межобластное научно-реставрационное и художественное управление».

Церковь Успения Пресвятой Богородицы представляет собой уникальный архитектурный ансамбль с монументальной живописью 1465 года Церковь была построена в 1462 году по заказу псковских бояр и посадников.

Первый этап реставрации пришелся на 1960-1965 годы. Авторами проекты были М.И. Семенов и Н.С. Рахманина. К началу 90-х годов инженерно-техническое состояние архитектурного памятника заметно ухудшилось, что не могло не сказаться на сохранности фресковой живописи. Новый этап реставрации начался в 1996-1999 годы, но был остановлен из-за прекращения бюджетного финансирования. Небольшие по объему противоаварийные работы по укреплению грунта стенописи, выполненные в 2006 году специалистами Межобластного научно-реставрационного художественного управления (бригадир В.Д. Сарабьянов), не решили проблему. В настоящее время сам храм и его живописное убранство находится в остроаварийном состоянии: происходит отставание грунта под живопись от каменной кладки стены, повсеместно присутствуют участи деструктированной живописи, в алтарной части имеются трещины.

В августе-сентябре этого года художниками-реставраторами были выполнены работы по укреплению многослойной штукатурки под живописью в особо аварийных местах и на отдельных композициях. Местами укреплялся рыхлящийся живописный слой. Сделано много, но далеко не все. Состояние архитектурных конструкций продолжает ухудшаться, а вместе с ним и состояние стенной росписи. Объем необходимых противоаварийных работ также постоянно возрастает. В настоящее время ведется работа по привлечению финансирования на продолжение работ по спасению фресок в следующем году.