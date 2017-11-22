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Общество

Минздрав разработал законопроект о запрете кальянов в ресторанах

Министерство здравоохранения предложило запретить с 1 июня 2018 года курение кальянов на предприятиях общественного питания — кафе, ресторанах. Соответствующие положения содержатся в разработанном ведомством проекте поправок в антитабачный закон. Изменения предполагается принять для сокращения спроса на табак, пишет Коммерсант.

Минздрав объясняет свою инициативу также тем, что «в последние годы особенно насущной стала проблема потребления различных курительных смесей». «Помимо этого, возможность использования кальяна создает трудности в правоприменительной практике Федерального закона № 15-ФЗ, поскольку достаточно трудно определить, добавляется в состав такой курительной смеси табак или нет»,— говорится в пояснительной записке и отмечается также, что речь идет о наполнителе для кальянов. «Предлагается урегулировать этот вопрос, ограничив возможность их использования»,— заключает Минздрав.

Кроме того, Минздрав предлагает запретить курение в личных автомобилях, когда в транспорте есть дети. Проект поправок ведомства также предусматривает запрет на курение «в присутствии лиц, возражающих против курения табака, вне зависимости от типа помещения». «Проектом федерального закона предусмотрено дальнейшее расширение перечня помещений, территорий и объектов, свободных от табачного дыма, в целях сокращения лиц, подвергающихся его воздействию и мотивирования потребляющих табак людей отказаться от его потребления»,— отмечает ведомство.

Положение о запрете курения кальянов и электронных сигарет в ресторанах и кафе содержалось в опубликованной в октябре антитабачной концепции Минздрава. Этот документ вносился на рассмотрение правительства — по оценкам ведомства, кальяны зачастую более вредны для здоровья, чем обычные сигареты. Кроме того, министерство тогда планировало расширить свободные от курения зоны.

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