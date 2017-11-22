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Культура

Дополнительный показ постановки «Метель» пройдёт в Пскове 15 и 16 декабря

15 и 16 декабря на малой сцене Псковского театра драмы состоятся премьерные показы постановки «Метель», созданной по одноименной повести Александра Пушкина. Как сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концетной дирекции Псковской области, билетов на первые два спектакля почти не осталось, поэтому в афише театра появился дополнительный показ. Он состоится 17 декабря в 18:00. Билеты уже доступны для покупки. Их можно приобрести на сайте или в кассе театра на улице Пушкина, 13.

Напомним, что постановку на малой сцене театра осуществляет молодой итальянский  режиссер Алессандра Джунтини вместе с художником Верой Соколовой. По сюжету спектакля барышня тайно венчается в сельской церкви со своим возлюбленным, но он сбивается с пути в метели, и к венцу, по воле роковой судьбы, попадает другой человек. "Художник постановки создает удивительные декорации с использованием световых инсталляций, которые объединяют малую сцену и зрительный зал в единое пространство. Реквизит в формате 2D, костюмы, музыка, поэтически-гротесковая игра актеров – все вместе воплощает на сцене красивую романтическую мелодраму с комедийными нюансами, в которой причудливо переплетаются мечты о любви и сама любовь, судьба в обличье роковой женщины и счастье, которое надо выстрадать и заслужить", - говорится в анонсе..

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