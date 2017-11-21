Две бани горели в Псковской области 22 ноября

09:49, 23 ноября 2017, ПАИ

22 ноября в 16:15 в Красногородском районе в деревне Сусаны сгорела баня. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при устройстве печи.

В 19:56 в Локнянском районе в деревне Подберезье в бане сгорела кровля по всей площади, строение выгорело изнутри. Причина возгорание – неправильная эксплуатация печи. Спасены 2 жилых дома и 5 надворных построек.