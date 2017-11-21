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16 лет проведёт петербуржец за решёткой за производство метадона в Порховском районе

Псковский областной суд признал 45-летнего жителя Санкт-Петербурга виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что в сентябре 2015 года осужденный с целью извлечения материальной выгоды вступил в преступный сговор на незаконное производство наркотических средств с сообщником. Распределив преступные роли, направленные на серийное незаконное производство «метадона» с целью дальнейшего сбыта, они приобрели необходимые химические вещества и оборудование. Производство наркотических средств осуществлялось в купленном по указанию осужденного домовладении, расположенном на территории Порховского района. 

В ходе проведения обыска в домовладении обнаружено и изъято наркотическое средство общей массой более 30 килограмм, а также химические вещества и лабораторное оборудование.

С учетом позиции государственного обвинителя, а также смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, суд назначил виновному наказание в виде 16 лет лишения свободы. Отбывать назначенный срок осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

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