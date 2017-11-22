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Страна и мир

Фуа-гра и хамон подорожали в России

К новогодним праздникам в России стоимость импортных мясных деликатесов может повыситься на треть. В частности, цены уже возросли на хамон, фуа-гру и ветчину, и на продукцию, которая поставляется на территорию России из стран Европы и не попала под продэмбарго. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные из подготовленной Минсельхозом справки «О внешнеэкономической деятельности в АПК (агропромышленном комплексе)».

По информации ведомства, осенью средняя контрактная цена на изделия и консервы из мяса выросла на 35,1%. 

По словам президента Мясного совета Единого экономического пространства Мушега Мамиконяна, повышение цен на данную категорию импорта связано со структурными изменениями ввозимых пищевых товаров. Российский рынок насыщен отечественной продукцией, и уже нет смысла импортировать в страну продукцию низкого и среднего ценового сегментов. Может быть актуальной лишь покупка дорогих деликатесов. При этом потребление дорогих деликатесов в России незначительно.

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