Фуа-гра и хамон подорожали в России

09:47, 23 ноября 2017, ПАИ

К новогодним праздникам в России стоимость импортных мясных деликатесов может повыситься на треть. В частности, цены уже возросли на хамон, фуа-гру и ветчину, и на продукцию, которая поставляется на территорию России из стран Европы и не попала под продэмбарго. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные из подготовленной Минсельхозом справки «О внешнеэкономической деятельности в АПК (агропромышленном комплексе)».

По информации ведомства, осенью средняя контрактная цена на изделия и консервы из мяса выросла на 35,1%.

По словам президента Мясного совета Единого экономического пространства Мушега Мамиконяна, повышение цен на данную категорию импорта связано со структурными изменениями ввозимых пищевых товаров. Российский рынок насыщен отечественной продукцией, и уже нет смысла импортировать в страну продукцию низкого и среднего ценового сегментов. Может быть актуальной лишь покупка дорогих деликатесов. При этом потребление дорогих деликатесов в России незначительно.