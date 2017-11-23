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Общество

Псковская дивизия стала лучшей по итогам года

По итогам учебного года лучшим соединением Воздушно-десантных войск (ВДВ) названа гвардейская десантная штурмовая Черниговская Краснознамённая, ордена Суворова 76-я дивизия под командованием генерал-майора Алексея Наумца, которая дислоцируется в Псковской области. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Первой среди отдельных десантно-штурмовых бригад стала  десантно-штурмовая бригада  под командованием гвардии полковника Руслана Евкодимова из Улан-Удэ.

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков поздравил командиров соединений и воинских частей  с успешным  решением поставленных задач в завершившемся учебном году. «Боевая выучка частей и подразделений ВДВ находится на высоком уровне, который позволяет им успешно выполнять задачи по предназначению», –– подчеркнул Андрей Сердюков

Командиры лучших соединений и частей получили переходящие знамена и кубки из рук командующего Воздушно-десантными войсками.

Также по результатам итоговых  проверок и всеармейских конкурсов в войсках были определены  лучшие подразделения военной разведки, артиллерии, связи, материально – технического  обеспечения,  радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения. Среди артиллерийских подразделений  первое место заняли десантники Псковского соединения.

Всего за высокие показатели в боевой подготовке по итогам года было награждено более 30 командиров отдельных частей и подразделений Воздушно-десантных войск.

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