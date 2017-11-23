Псковская дивизия стала лучшей по итогам года

09:29, 23 ноября 2017, ПАИ

По итогам учебного года лучшим соединением Воздушно-десантных войск (ВДВ) названа гвардейская десантная штурмовая Черниговская Краснознамённая, ордена Суворова 76-я дивизия под командованием генерал-майора Алексея Наумца, которая дислоцируется в Псковской области. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Первой среди отдельных десантно-штурмовых бригад стала десантно-штурмовая бригада под командованием гвардии полковника Руслана Евкодимова из Улан-Удэ.

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков поздравил командиров соединений и воинских частей с успешным решением поставленных задач в завершившемся учебном году. «Боевая выучка частей и подразделений ВДВ находится на высоком уровне, который позволяет им успешно выполнять задачи по предназначению», –– подчеркнул Андрей Сердюков

Командиры лучших соединений и частей получили переходящие знамена и кубки из рук командующего Воздушно-десантными войсками.

Также по результатам итоговых проверок и всеармейских конкурсов в войсках были определены лучшие подразделения военной разведки, артиллерии, связи, материально – технического обеспечения, радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения. Среди артиллерийских подразделений первое место заняли десантники Псковского соединения.

Всего за высокие показатели в боевой подготовке по итогам года было награждено более 30 командиров отдельных частей и подразделений Воздушно-десантных войск.