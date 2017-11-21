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Разместивший фотографии бывшей жены в соцсети пскович отправится на исправительные работы

39-летнего псковича признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 137 УК РФ (совершение незаконного распространения сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что 30 марта мужчина, находясь по месту своего жительства, без согласия своей бывшей жены разместил в социальной сети «ВКонтакте» ее фотографии, в том числе интимного характера, указав при этом номер ее мобильного телефона.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил осужденному наказание в виде 4 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% от его заработка. 

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