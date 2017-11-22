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Россиянам понравились новые купюры в 200 и 2000 рублей

Около 45 тысяч россиян положительно отозвались о новых купюрах в 200 и 2000 рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Центробанка РФ.

По мнению респондентов, дизайн новых купюр напоминает внешний вид евро и служит, в том числе, для удобства их использования слабовидящими.

Кроме того, в Центробанке не исключают возможность о смене дизайна всего банкнотного ряда в связи с положительной реакцией населения.  Пресс-служба Центробанка также отметила, что купюры 200 и 2000 рублей выполнены в соответствии с «мировыми тенденциями современного дизайна банкнот».

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