Россиянам понравились новые купюры в 200 и 2000 рублей

11:22, 23 ноября 2017, ПАИ

Около 45 тысяч россиян положительно отозвались о новых купюрах в 200 и 2000 рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Центробанка РФ.

По мнению респондентов, дизайн новых купюр напоминает внешний вид евро и служит, в том числе, для удобства их использования слабовидящими.

Кроме того, в Центробанке не исключают возможность о смене дизайна всего банкнотного ряда в связи с положительной реакцией населения. Пресс-служба Центробанка также отметила, что купюры 200 и 2000 рублей выполнены в соответствии с «мировыми тенденциями современного дизайна банкнот».