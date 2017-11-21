5 команд сразились за победу в Первенстве Пскова по баскетболу среди ссузов
В Псковском кооперативном техникуме прошло Первенство города по баскетболу среди юношей-учащихся в зачет Спартакиады средних специальных учебных заведений Пскова.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в соревнованиях участвовали 5 команд: Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса, Псковский политехнический колледж, Псковский кооперативный техникум, колледж ПсковГУ и Псковский агротехнический колледж.
По итогам игр по круговой системе первое место заняла команда Псковского агротехнического колледжа, второе - Псковского политехнического колледжа, третье - колледжа ПсковГУ. Среди женских команд победу одержал колледж ПсковГУ, на втором месте - Псковский агротехнический колледж, тройку лидеров замыкает Псковский медицинский колледж.
Победители и призеры награждены грамотами комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова.
Добавим, что организаторами соревнования выступили комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова и Федерация баскетбола города.