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Общество

91 должника по алиментам направили в центр занятости псковские приставы

За 10 месяцев 91 должник обратился в Центр занятости населения в рамках исполнительных производств о взыскании алиментов в Управлении федеральной службы судебных приставов России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП.

Кроме того, у 80 из 90 должников перечисления по алиментам удерживаются из пособия, трое не получают пособие, еще восемь алиментщиков  трудоустроились и стали платить алименты.

Напомним, что в рамках дел о взыскании алиментов в целях предоставления должнику возможности исполнить судебное решение в добровольном порядке судебный пристав-исполнитель дает должнику направление в центр занятости населения для постановки на учет в качестве безработного или трудоустройства. Направление должника в центр занятости населения является мерой, направленной на побуждение должника к трудоустройству.

Но в тоже время, как пояснили в ведомстве, судебный пристав-исполнитель только предлагает должнику добровольно устроиться на работу либо встать на учет в центр занятости населения в качестве безработного. Вставать или нет, на учёт — это уже добровольное решение должника.

В структурных подразделениях Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области по состоянию на 10 месяцев 2017 года на исполнении находилось 4 826 исполнительных производств о взыскании алиментов. И на тех, кто не платит алименты — составлен 451 протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.35.1 КоАП РФ.

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