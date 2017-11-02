Как компания Аттек проводит СОУТ?

09:53, 23 ноября 2017, ПАИ

Условия работы каждого специалиста в обязательном порядке должны соответствовать общепринятым нормам и требованиям. И для того, чтобы это соответствие подтвердить, приглашаются специалисты для проведения СОУТ.

Что представляет собой специальная оценка условий труда от компании Аттек?

В большинстве случаев профессионалы компании выполняют перечень мероприятий, направленных направлены на то, чтобы выявить вредные и опасные факторы, так или иначе, влияющие на труд работников предприятия. СОУТ нужна для оценки уровня влияния факторов на здоровье сотрудников. Все чаще специалисты приглашаются и для того, чтобы определить все имеющиеся на производстве технические и санитарные недочеты. Как показывает практика, это оказывает действенную помощь в проверке обеспечения предприятия средствами защиты индивидуального и коллективного плана. То есть, СОУТ в обязательном порядке должны осуществляться абсолютно во всех компаниях.

Важно отметить, что подобного рода анализ должен проводиться раз в пятилетку. Нередко проверка может носить внеплановый характер, как правило, это в том случае если поступило распоряжение от соответствующих инстанций, в использование вводятся новые места для работы, обновился технологический процесс и т. д.

СОУТ от Attek: преимущества для работодателя

Для начала стоит сказать о стопроцентной уверенности в том, что проблемы с государственными органами не появятся. Помимо этого, заказывая услуги в названной компании, руководитель демонстрирует высокую организацию собственного бизнеса и увеличивает его привлекательность, с точки зрения инвестирования. Нельзя не отметить также и снижение несчастных случаев и травм на производстве.

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