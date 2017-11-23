Фотовыставка «Зима в Полистовье» открылась в Великих Луках

11:57, 23 ноября 2017, ПАИ

С 17 ноября до 20 декабря в краеведческом музее Великих Лук (площадь Александра Матросова, дом 1) будет работать заповедная фотовыставка «Зима в Полистовье». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе заповедника «Полистовский».

В экспозиции представлены работы фотографа-натуралиста Андриана Колотилина, который одним из первых познакомил зрителей с видами и «тайной жизнью» природы болот, лесов и вод Полистовского заповедника.

«Завораживающие зимние пейзажи, птицы, которым не страшны русские морозы, животные, позирующие на «белом покрывале», - это и многое другое гости Краеведческого музея смогут увидеть, посетив фотовыставку», - отметили организаторы.

Экспозиция открыта ежедневно с 10:00 до 17:30, кроме понедельника и последнего четверга каждого месяца Взрослый билет стоит 50 рублей, школьный, студенческий, пенсионный - 25 рублей, льготные категории посетителей - бесплатно. Последняя среда каждого месяца - бесплатный вход для всех, кому не исполнилось 18 лет.