0
09:29
Псковская дивизия стала лучшей по итогам года
22:29
В Псковском музее-заповеднике состоялось практическое занятие для школьных учителей
21:17
В УМВД России по Псковской области круглосуточно работает «горячая линия»
20:13
Президентские гранты выиграли 17 псковских некоммерческих организаций
18:22
До -6 градусов похолодает в Псковской области 23 ноября
18:21
Фильм «Хорошее время» покажет киноклуб «Молоко и Сено» 30 ноября
17:31
10 млн рублей не хватает на организацию в Пскове вытрезвителя
Еще новости
Общество

Фотовыставка «Зима в Полистовье» открылась в Великих Луках

С 17 ноября до 20 декабря в краеведческом музее Великих Лук (площадь Александра Матросова, дом 1) будет работать заповедная фотовыставка «Зима в Полистовье». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе заповедника «Полистовский».

В экспозиции представлены работы фотографа-натуралиста Андриана Колотилина, который одним из первых познакомил зрителей с видами и «тайной жизнью» природы болот, лесов и вод Полистовского заповедника.

«Завораживающие зимние пейзажи, птицы, которым не страшны русские морозы, животные, позирующие на «белом покрывале», - это и многое другое гости Краеведческого музея смогут увидеть, посетив фотовыставку», - отметили организаторы.

Экспозиция открыта ежедневно с 10:00 до 17:30, кроме понедельника и последнего четверга каждого месяца Взрослый билет стоит 50 рублей, школьный, студенческий, пенсионный - 25 рублей, льготные категории посетителей - бесплатно. Последняя среда каждого месяца - бесплатный вход для всех, кому не исполнилось 18 лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковская дивизия стала лучшей по итогам года
23 ноября 2017
Псковская дивизия стала лучшей по итогам года
В Псковском музее-заповеднике состоялось практическое занятие для школьных учителей
22 ноября 2017
В Псковском музее-заповеднике состоялось практическое занятие для школьных учителей
В УМВД России по Псковской области круглосуточно работает «горячая линия»
22 ноября 2017
В УМВД России по Псковской области круглосуточно работает «горячая линия»
Президентские гранты выиграли 17 псковских некоммерческих организаций
22 ноября 2017
Президентские гранты выиграли 17 псковских некоммерческих организаций
До -6 градусов похолодает в Псковской области 23 ноября
22 ноября 2017
До -6 градусов похолодает в Псковской области 23 ноября
Фильм «Хорошее время» покажет киноклуб «Молоко и Сено» 30 ноября
22 ноября 2017
Фильм «Хорошее время» покажет киноклуб «Молоко и Сено» 30 ноября
10 млн рублей не хватает на организацию в Пскове вытрезвителя
22 ноября 2017
10 млн рублей не хватает на организацию в Пскове вытрезвителя
Подарки в стиле скрапбукинг смогут приобрести псковичи на новогодней «ART-ели»
22 ноября 2017
Подарки в стиле скрапбукинг смогут приобрести псковичи на новогодней «ART-ели»

Идет загрузка...