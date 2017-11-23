Вопрос с канализацией на улице Алёхина в Пскове Михаил Ведерников поручил решить до 1 июня 2018 года

10:32, 23 ноября 2017, ПАИ

Житель Пскова Сергей Матвеев обратился по вопросу работы канализационной насосной станции (КНС) многоэтажных домов №№26, 28, 30 по улице Алехина к врио губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову, который проводит 23 ноября приём граждан.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, пскович рассказал, что после того, как на улице Алёхина были построены высотки, он обнаружил трубу, из которой «вытекало что-то, что плохо пахло». «В итоге 2014 году случилась глобальная авария. Четыре года я борюсь с неподобающей организацией канализационных стоков, которые в итоге попадают в Великую, на 60% питающую водой наш город», - сообщил Сергей Матвеев.

Он также отметил, что во время проверки выяснилось, что люди, проживающие в высотках, бросают в унитазы крупный мусор, который не проходит сквозь решетки, в результате и случаются аварии. Сергей Матвеев добавил, что при строительстве следовало бы учитывать менталитет граждан. «Эти три дома два года управляются в ручном режиме. Приезжает фекальная машина и откачивает», - пояснил пскович.

На очередном выездном совещании по этому поводу, рассказал он, было принято решение о разработке проекта новой канализации. «Но этому я не верю. Я, конечно, хочу, чтобы этот вопрос был закрыт с установкой новых фекальных насосов. Но гарантий никаких нет», - отметил Сергей Матвеев.

«Люди не должны бегать за властью, чтобы решать свои вопросы, - обратился Михаил Ведерников к исполняющему полномочия главы администрации Пскова Игорю Калашникову. - Давайте разворачиваться лицом к гражданам. Если люди вынуждены обращаться с подобными вопросами к президенту, это говорит об уровне ответственности местной власти».

Игорь Калашников признал существование проблемы с насосной станцией, которую коммунальщики вынуждены прочищать каждую неделю. По его словам, прорабатывается вопрос о модернизации канализационной системы, чтобы полностью снять проблему.

Михаил Ведерников предложил оптимизировать сроки и не ждать решения вопроса в течение года. «Надо постараться к лету этот вопрос решить», - подчеркнул врио главы региона и добавил, что он должен быть взят на контроль, чтобы «фекальная машина» до окончательного решения вопроса выезжала без звонка, по необходимости. «Мы проконтролируем, чтобы строка расходов в городском бюджета не снялась. Надеюсь, к 1 июня мы президенту доложим, что вопрос решен», -подытожил врио губернатора.