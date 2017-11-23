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Общество

Псковский блогер пришел на приём к Михаилу Ведерникову с камерой

Псковский блогер, инвалид-колясочник Владислав Фокин пришел на приём к врио губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову 23 ноября с камерой с тем, чтобы снять очередной ролик для своего Youtube-канала.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Владислав Фокин обратился к врио главы региона по вопросу предоставления ему жилого помещения. Проживающий в аварийном доме пскович сообщил Михаилу Ведерникову, что из-за состояния дома вынужден мерзнуть в собственной квартире.

И. п. главы администрации Пскова Игорь Калашников заявил, что до конца января планируется предоставить Владиславу Фокину квартиру из вторичного жилого фонда. Затем ему будет выделено постоянное жилье.

«Давайте посмотрим, может быть, есть возможность предоставить жилье до 1 января», - сказал Михаил Ведерников.

Вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов добавил, что квартира должна быть оборудована под нужды инвалида.

Игорь Калашников пообещал решить вопрос как можно скорее.

Александр Кузнецов добавил, что со следующего года будет сформирована постоянно действующая программа, и каждый житель аварийных домов будет переселен.

Михаил Ведерников в свою очередь отметил, что в ближайшее время заявителю будет предложен вариант для временного проживания. «Потом по очереди будет предоставлена квартира, которая положена вам по закону», - обратился он к Владиславу Фокину.

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