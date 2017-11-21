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Несовершеннолетнего похитителя телефона задержала великолукская полиция

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки установили граждан, подозреваемых в хищениях имущества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, вечером 20 ноября в одном из предприятий торговли по улице Вокзальной у женщины был украден мобильный телефон. Причиненный ущерб составил около шести тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого в совершении данного преступления, им оказался 17-летний учащийся. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

В период с 19 по 20 ноября безработные 44-летний и 43-летний жители Великих Лук и Великолукского района попытались украсть пластиковые стеклопакеты из квартиры дома на проспекте Гагарина, предназначенного под расселение. Осуществить преступный замысел им помешала 30-летняя женщина, которая заметила подозрительных лиц и вызвала полицию. По данному факту ведется проверка.

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