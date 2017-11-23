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Экономика

Директор управляющей компании ОЭЗ «Моглино» станет гостем ПАИ-live в 15:00

Сегодня гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет генеральный директор управляющей компании особой экономической зоны «Моглино» Ольга Торбич.

Ольга Торбич

На минувшей неделе в «Моглино» представили новых резидентов — свое производство в ОЭЗ планируют разметить петербургская группа компаний «BioniQ», псковское подразделение ООО «Экокабель», KGP Laboratories из Великобритании. В ближайшее время в «Моглино» официально откроется производственная линия финского лако-красочного завода Nor-Maali.

В прямом эфире ПАИ-live Ольга Торбич расскажет о ближайших перспективах новых инвесторов в особой-экономической зоны, подведет итоги 4-летней работы «Моглино», прокомментирует место псковской ОЭЗ в общероссийском рейтинге.

Свои вопросы Ольге Торбич можно оставить на странице  ПАИ-live.

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