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Общество

Начался ПАИ-live с Ольгой Торбич (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

В прямом эфире проекта ПАИ-live началось интервью с генеральным директором особой экономической зоны «Моглино» Ольгой Торбич.

На минувшей неделе в «Моглино» представили новых резидентов — свое производство в ОЭЗ планируют разметить петербургская группа компаний «BioniQ», псковское подразделение ООО «Экокабель», KGP Laboratories из Великобритании. В ближайшее время в «Моглино» официально откроется производственная линия финского лакокрасочного завода Nor-Maali.

В прямом эфире ПАИ-live Ольга Торбич расскажет о ближайших перспективах новых инвесторов в особой-экономической зоне, подведет итоги 4-летней работы «Моглино», прокомментирует место псковской ОЭЗ в общероссийском рейтинге.

Свои вопросы Ольге Торбич можно оставить в чате на странице  ПАИ-live.

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