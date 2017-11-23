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Общество

Ускорить восстановление моста через Пскову в Торошино обязал местные власти врио губернатора

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников обязал власти Псковского района и Торошинской волости ускорить восстановление пешеходного моста через реку Пскову, который был смыт водой в результате дождей.  С просьбой о помощи в решении этого вопроса на приём к врио главы региона 23 ноября пришёл местный житель Виталий Иванов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. 

«Я представитель Торошинской волости. У нас в августе смыло висячий мост, единственный через реку Пскову, - рассказал мужчина. -  Жителям  стало трудно ходить магазин, детям - в сад. Теперь - либо через железнодорожный мост, но там ходить нельзя, либо в пять раз дальше». Он также добавил, что своими силами местные жители приподняли мост на деревянные опоры.

Глава Псковского района Владимир Лавренов сообщил, что мост находится на балансе волости и средства на его реконструкцию планируется заложить в бюджете на 2018 год.

«Каждую весну деревянный настил сносило, поэтому надо не только не восстановить, но и поднять уровень моста», - заметил Виталий Иванов.

На это глава района сказал, что ещё не считал, в какую сумму обойдутся работы.  «Не было команды», - пояснил он.

«Вам какая еще команда нужна? Вы пришли на прием в приемную президента!» - возмутился Михаил Ведерников.

Заместитель губернатора области Александр Кузнецов сказал, что стоимость работ, чтобы поставить качественный мост, будет варьироваться от 2 до 3 млн рублей, на его возведение потребуется год-полтора. «На следующий  год планируется разработать проектную документацию с тем, чтобы в 2018-2019 годах он был возведен», - сказал вице-губернатор.

«Глава волости пусть посчитает, во сколько обойдутся работы, и закладывает эту строку в бюджет на 2018 год», - получил Михаил Ведерников.

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