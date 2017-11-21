Врио губернатора взял под контроль ситуацию с некачественным капремонтом в Великих Луках

11:07, 23 ноября 2017, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников взял под контроль ситуацию с некачественным капремонтом в Великих Луках. Глава региона поручил профильному вице-губернатору Александру Кузнецову создать специальную комиссию и выехать на место, чтобы оценить ситуацию, передает корреспондент Псковского агентства информации с приема граждан по личным вопросам. Который сегодня, 23 ноября, проводит Михаил Ведерников.

Заявительница из Великих Лук пожаловалась на нарушения сроков окончания капремонта и возмещения собственникам жилых помещений материального вреда, причиненного в ходе проведения работ.

«Три месяца мы жили без крыши. Все дожди текли к нам на стены. Здание заражено грибком, плесень растет шапками. Это что-то невероятное! Вообще непонятно, можно ли нам этим дышать. Многим уже поставили диагноз «аллергическая астма», - рассказала заявительница.

Глава администрации Великих Лук Игорь Чевжик признал существование проблемы. Он отметил, что подрядчик – фирма из Великого Новгорода - ненадлежащим образом проводил работы. «В конечном итоге кровлю они отремонтировали, но документы об объеме работ им не подписаны. 22 квартиры пострадали. 11 согласны на материальную компенсацию, остальные на ремонт», - сообщил он.

Директор регионального фонда капремонта Сергей Макарченко заверил: «Мы с подрядчиком не рассчитаемся пока он не выполнит все работы». «К 20 декабря подрядчик должен устранить все недостатки», - добавил он.

«Фирма-то, смотрю, себя комфортно чувствует - в отличие от людей. Нужно внимательно смотреть за качеством работ и жителей подключить к этому вопросу, чтобы они следили за работами. Также поручил провести забор воздуха. В случае необходимости обработать стены растворами против плесени. Все это должно быть сделано за счет подрядчика», - резюмировал врио губернатора.

«На самом деле это уже не первый сигнал по Великим Лукам. Следите внимательнее», - обратился Михаил Ведерников к главе администрации города.