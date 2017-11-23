2 человека погибли и 16 пострадали в ДТП на псковских дорогах за прошедшую неделю

13:02, 23 ноября 2017, ПАИ

С 16 по 22 ноября пожарные и спасательные подразделения Псковской области 20 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых погибли 2 человека и 16 пострадали. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В шести случаях выезды были связаны с реагированием на ДТП с участием пешеходов. За указанный период деблокирован один пострадавший и один погибший. Одному травмированному гражданину была оказана доврачебная помощь, после чего пострадавший был передан медицинским работникам. Один раз осуществлялась стабилизация транспортного средства, ликвидация вторичных факторов и тушение автомобиля не производились.

При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.