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Общество

39 пунктов ганзейской программы предстоит выполнить Пскову

39 пунктов ганзейской программы, утвержденной Правительством РФ, предстоит выполнить Пскову в период подготовки к международным Ганзейским дням 2019 года, сообщила начальник отдела зарубежных связей и «Ганзейского движения» Псковской городской Думы Татьяна Пустошкина. Об этом с пресс-конференции 23 ноября передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В частности, в документе речь идет об организации большого экономического форума. «Он уже прошел апробацию, собрал порядка 120 участников. В этом году он также будет проводиться», - отметила Татьяна Пустошкина.

По её словам, контакты с муниципалитетами Ганзейского союза также входят в планы по подготовке к Ганзе. «Сейчас мы ведём переговоры с зарубежными коллегами, готовим списки товаров, которые они привезут, чтобы не возникало проблем на границе. Это же подразумевает помощь в расселении и получении нужной информации. Работа уже началась», - подчеркнула Татьяна Пустошкина.

Она сообщила также, что к Ганзейским дням готовится пул волонтеров. «Переговоры ведутся с ПсковГУ, и мы надеемся, что удастся воплотить эту идею. Мы также хотим, чтобы курс подготовки волонтеров был включен в программу обучения студентов на некоторых факультетах. В большей степени это, конечно, касается факультета иностранных языков», - добавила начальник отдела зарубежных связей.

Татьяна Пустошкина обратила внимание, что в рамках подготовки к Ганзе проводится реконструкция улицы Свердлова. В центре города в праздничном пространстве будет выполнен ремонт фасадов домов.

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