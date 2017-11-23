Делегация ветеранов из Белоруссии посетит Псковскую область

12:46, 23 ноября 2017, ПАИ

Делегация Совета ветеранов Витебской области Белоруссии посетит Псковскую область 23-24 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В ходе визита делегаты обменяются с коллегами из Псковского областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов опытом социальной поддержки ветеранов и организации героико-патриотического и идейно-нравственного воспитания молодежи.

Кроме того, ветераны возложат в Пскове цветы к памятнику десантникам 6-й роты и почтут память павших в годы Великой Отечественной войны во время посещения мемориального комплекса «Дулаг-100» в Порховском районе.

Также в программе — встречи с руководством администрации Псковской области и знакомство с промышленным производством.

«Такие встречи проходят уже четвертый раз подряд в рамках соглашения о взаимном сотрудничестве. Мы обмениваемся опытом ежегодно, то на территории Витебской, то Псковской области. Большое внимание на этих встречах уделяем работе по патриотическому воспитанию нашего подрастающего поколения», — отметил председатель Псковского областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Николай Груздов.