0
20:52
В Псковской области наградили стипендиатов премии губернатора и лауреатов конкурсов в области культуры и искусства
18:21
Фильм «Хорошее время» покажет киноклуб «Молоко и Сено» 30 ноября
16:13
Сварить Невского: ПАИ-live с Алексеем Калиненко
15:29
Директор НПЦ Псковской области о ситуации с храмом в Мелётово: Счет идет на месяцы, возможны обрушения
13:32
Ах, как хочется вернуться
12:11
Дмитрий Goblin Пучков: Если ведешь себя как животное, сидишь в «живом уголке», то там тебе и место!
16:37
6,5 млн рублей необходимо на спасение Анастасиевской часовни у Ольгинского моста в Пскове
Еще новости
Культура

Дмитрий Месхиев о Ганзе-2019: Постоянные народные ансамбли в кокошниках никому не будут интересны

«Если у нас постоянно будут выступать народные ансамбли в кокошниках и нарядах, то это никому не будет интересно», - заявил руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев, комментируя подготовку к Международным Ганзейским дням 2019 года и, в частности, к «Молодой Ганзе». Об этом с пресс-конференции 23 ноября передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Дмитрия Месхиева, европейской молодёжи в Пскове также не нужны официальные речи. «Им больше интересны концерты, время, проведенное вместе. Основа культуры - как раз во взаимопонимании. Когда разные люди любят одно искусство», - подчеркнул он.

Начальник отдела зарубежных связей и «Ганзейского движения» Псковской городской Думы Татьяна Пустошкина сообщила, что на «Молодую Ганзу», подготовкой которой занимается городской Молодёжный центр, приедут порядка 70-80 представителей европейских городов. «Они уже немного переделали программу, основываясь на отзывах европейских гостей», - добавила она.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Псковской области наградили стипендиатов премии губернатора и лауреатов конкурсов в области культуры и искусства
22 ноября 2017
В Псковской области наградили стипендиатов премии губернатора и лауреатов конкурсов в области культуры и искусства
Фильм «Хорошее время» покажет киноклуб «Молоко и Сено» 30 ноября
22 ноября 2017
Фильм «Хорошее время» покажет киноклуб «Молоко и Сено» 30 ноября
Сварить Невского: ПАИ-live с Алексеем Калиненко
21 ноября 2017
Сварить Невского: ПАИ-live с Алексеем Калиненко
Директор НПЦ Псковской области о ситуации с храмом в Мелётово: Счет идет на месяцы, возможны обрушения
21 ноября 2017
Директор НПЦ Псковской области о ситуации с храмом в Мелётово: Счет идет на месяцы, возможны обрушения
6,5 млн рублей необходимо на спасение Анастасиевской часовни у Ольгинского моста в Пскове
16 ноября 2017
6,5 млн рублей необходимо на спасение Анастасиевской часовни у Ольгинского моста в Пскове
Храм в Мелётово законсервировали до начала реставрации
16 ноября 2017
Храм в Мелётово законсервировали до начала реставрации 1
Елизавета первая: ПАИ-live с новым директором областной филармонии (ВИДЕО)
14 ноября 2017
Елизавета первая: ПАИ-live с новым директором областной филармонии (ВИДЕО) 9
Спектакль «Друзья» с участием Андрея Мерзликина увидят псковичи 24 ноября
14 ноября 2017
Спектакль «Друзья» с участием Андрея Мерзликина увидят псковичи 24 ноября

Идет загрузка...