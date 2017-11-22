Дмитрий Месхиев о Ганзе-2019: Постоянные народные ансамбли в кокошниках никому не будут интересны

11:47, 23 ноября 2017, ПАИ

«Если у нас постоянно будут выступать народные ансамбли в кокошниках и нарядах, то это никому не будет интересно», - заявил руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев, комментируя подготовку к Международным Ганзейским дням 2019 года и, в частности, к «Молодой Ганзе». Об этом с пресс-конференции 23 ноября передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Дмитрия Месхиева, европейской молодёжи в Пскове также не нужны официальные речи. «Им больше интересны концерты, время, проведенное вместе. Основа культуры - как раз во взаимопонимании. Когда разные люди любят одно искусство», - подчеркнул он.

Начальник отдела зарубежных связей и «Ганзейского движения» Псковской городской Думы Татьяна Пустошкина сообщила, что на «Молодую Ганзу», подготовкой которой занимается городской Молодёжный центр, приедут порядка 70-80 представителей европейских городов. «Они уже немного переделали программу, основываясь на отзывах европейских гостей», - добавила она.