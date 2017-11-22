Сцена на воде появится на набережной реки Великой в Пскове к Ганзейским дням

11:53, 23 ноября 2017, ПАИ

Сцена с понтонным мостом появится на реке Великой в Пскове к Ганзейским дням 2019 года. Об этом сообщил руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев на пресс-конференции 23 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. По слова Дмитрия Месхиева, данное решение уже согласовано с МЧС.

Он отметил, что львиная доля подготовки культурной программы к Ганзе возложена на Театрально-концертную дирекцию.

«Мы представили концепцию, логистику Ганзейских дней. С нашей точки зрения, нельзя, чтобы в это время город жил так же, как и всегда», - сказал Дмитрий Месхиев. Он добавил, что не все 200 тысяч псковичей будут принимать участие в Ганзе, поэтому Октябрьский проспект и площадь Ленина перекрывать не планируется. «Не нужно парализовывать жизнь города», - пояснил спикер.

Все мероприятия Ганзы, с точки зрения дирекции, должны происходить вдоль Крепостных стен и на берегу реки Великой. Помимо сцены на воде будут, как минимум, еще 4 площадки. Площадка на набережной сможет вместить около 45 тысяч зрителей, уточнил Дмитрий Месхиев. «Я считаю, что нельзя задействовать городские парки, так как они придут в удручающее состояние. Особенно Финский парк, который сделан недавно, и там занимаются спортсмены. Существует много других площадок», - подчеркнул руководитель Театрально-концертной дирекции. Также на празднике будут работать ярмарки искусств и товаров.

В Кремле будет установлена ещё одна сцена, также предполагается шествие по набережной реки Великой в честь открытия Ганзейских дней. По мнению Дмитрия Месхиева, закрытие должно проходить на стадионе «Машиностроитель». «Наверняка приезжие гости захотят побывать в музеях, для этого мы готовим отдельную программу. Надеюсь, что музеи будут предлагать свои внутренние программы», - добавил он.

Помимо этого, ведутся переговоры с организаторами «Крещендо» о переносе фестиваля на лето, когда будут проходить Ганзейские дни. Во главе с Денисом Мацуевым планируется подготовить концерт классической музыки на воде. «Референсы концертов на воде уже есть, вы можете найти их в интернете. В России такой опыт также уже был», - заметил Дмитрий Месхиев.

По его словам, дирекция ждёт начала финансирования. «Если мы не начнем подготовку с февраля, то дальше проведение мероприятия будет проблематично, - уточнил руководитель. - Мы сговорились с городом по всем направлениям, четко распределили обязанности по всем направлениям. Мы должны работать единой командой, только так мы достигнем хорошего результата».