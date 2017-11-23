Соцработники из Тюменской, Новгородской областей и Ханты-Мансийского округа пройдут стажировку в Пскове

12:32, 23 ноября 2017, ПАИ

С 27 ноября по 1 декабря руководители и специалисты социальной сферы Тюменской и Новгородской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа пройдут обучение на базе областного центра семьи в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области.

Соцработники изучат опыт региона по социальному сопровождению семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе от 0 до 3 лет. Обучающими площадками станут Центр социального обслуживания Опочецкого района, Бельско-Устьенский детский дом-интернат и Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов имени В. П. Шмитца.

Кроме того, специалисты познакомятся работой Центра лечебной педагогики и Псковской областной клинической больницы, которые осуществляют реабилитацию детей-инвалидов совместно с учреждениями социального обслуживания семьи и детей.

Напомним, областной центр семьи с 2016 года имеет статус профессиональной стажировочной площадки Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В прошлом году здесь уже прошли стажировку соцработники из Вологодской, Ростовской, Новосибирской, Архангельской, Волгоградской, Иркутской и Саратовской областей, республик Чувашия и Тыва, Пермского и Приморского краев.