На Псковской ГРЭС определены лучшие рабочие места

13:23, 23 ноября 2017, ПАИ

10 ноября в филиале ПАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС подвели итоги первого этапа конкурса на лучшее рабочее место, организованное по методологии 5С. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.

Победителями конкурса в категории «Лучшие производственные рабочие места» признаны: лаборатория масла и газа (химцех) и мастерская группы АСР (цех тепловой автоматики и измерений (ЦТАИ) и лаборатория группы АСУ (ЦТАИ), занявшая второе место.

Заместитель главного инженера Владимир Станкевич поблагодарил участников конкурса. «Молодцы, справились с поставленной задачей! Проявили инициативу, творческое начало в организации рабочих мест, сделали их более комфортными. Это отражается на порядке выполнения работ, производительности труда. Особенно отрадно, что снова были разработаны новые приспособления, приборы, увеличивающие производительность труда», - подчеркнул он и пожелал удачи участникам регионального этапа конкурса на лучшее рабочее место.