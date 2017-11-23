Петербургская пенсионерка попросила поощрить псковского майора за чуткое отношение к людям

13:31, 23 ноября 2017, ПАИ

В УМВД России по Псковской области поступило благодарственное письмо от жительницы Санкт-Петербурга, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

В своем письме на имя начальника управления генерал-майора полиции Юрия Инстранкина 78-летняя петербурженка выразила благодарность инспектору отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и ПДН УМВД России по Псковской области майору полиции Марианне Крыловой. Пенсионерка, которая по состоянию здоровья проживает большую часть времени на даче в Дновском районе, отметила чуткое, внимательное отношение Марианны Крыловой к людям.

«В любое время суток к ней можно обратиться. Она выслушает, даст нужную консультацию. На протяжении многих лет Марианна Аркадьевна оказывает мне помощь и поддержку по любым правовым вопросам. Я очень благодарна майору Крыловой за ее доброжелательность и профессионализм»,- подчеркнула автор письма и обратилась к руководству управления с просьбой о ее поощрении.

Отметим, что приказом УМВД за безупречную службу и выполнение особо важных задач по борьбе с преступностью, обеспечение охраны общественного порядка в числе других сотрудников майор полиции Марианна Крылова поощрена денежной премией.