В Пскове погиб восьмиклассник

11:55, 23 ноября 2017, ПАИ

В Пскове 21 ноября погиб ученик 8-го класса «Лицея экономики и основ предпринимательства № 10». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на Управление образования администрации Пскова.

Известно, что юноша был обнаружен мертвым в жилом доме по улице Юбилейной. Администрация школы, узнав о случившемся от правоохранительных органов, незамедлительно проинформировала Управление образования города, которое, в свою очередь, доложило ситуации руководству Государственному управлению образования Псковской области. На данный момент известно, что будет проведено внутреннее расследование с участием сотрудников управленйи образования области и города.

Городское управление образования, администрация 10-й школы приносят соболезнования семье погибшего подростка и надеются, что со стороны правоохранительных органов будет сделано все необходимое для расследования обстоятельств гибели юноши.

Добавим, что, как сообщают в социальных сетях, юноша погиб от отравления токсичным веществом.