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Общество

Дмитрий Месхиев: Пиар Ганзейских дней внутри страны - это чрезвычайно важно

«Пиар Ганзейских дней внутри страны - это чрезвычайно важно. Европейцы и так, кто знают - те приедут. Нужно развивать стратегическое направление области и показать потенциал региона. Начинать все это нужно за год, за полтора, чтобы люди в свои графики вставили эти 4 дня». – заявил сегодня, 23 ноября, в ходе пресс-конференции глава Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, Дмитрий Месхиев добавил, что «основные посетители праздника - это наши люди, и нужно в первую очередь их где-то селить. К этому нужно серьезно готовиться, подготавливать инфраструктуру». «Мне кажется, нужно делать палаточные городки», - в частности, предложил он.

Напомним, в июле 2019 года в Пскове пройдут Ганзейские дни Нового времени – международный фестиваль, объединяющий полторы сотни европейских городов. 

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