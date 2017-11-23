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Общество

Дмитрий Месхиев: Мы должны не только накормить, но и напоить гостей Ганзы

Гостей Международных Ганзейских дней 2019 года в Пскове нужно «не только накормить, но и напоить»,  заявил руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев на пресс-конференции 23 ноября.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, он отметил, что Ганзейские дни – это всегда обилие пива. «Мы же не можем европейским гостям лимонад или квас предложить», - подчеркнул Дмитрий Месхиев.

Он рассчитывает на присутствие на празднике не только европейских, но и российских пивоварен.

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