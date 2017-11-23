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Общество

Почти 200 городов получат приглашения на Ганзу в Псков

Официальные приглашения на Международные Ганзейские дни в Псков в 2019 году получат 196 городов России, Белоруссии и Европейского Союза. Об этом сообщила начальник отдела зарубежных связей и «Ганзейского движения» Псковской городской Думы Татьяна Пустошкина на пресс-конференции 23 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«В Любек (Германия), например, приехали 140 городов. Если к нам приедет 100 городов - это уже будет очень хорошо, мы будем нацеливаться на эту цифру», - сказала Татьяна Пустошкина.

Она отметила, что от каждого города в делегацию входят от 5 до 50 человек, в том числе, ремесленники, представители презентационного ганзейского рынка, которые рекламируют тот или иной город.

По словам Татьяны Пустошкиной, номерной фонд в Пскове рассчитан примерно на  4 тыс. 500 человек, также есть возможность задействовать туристические базы. «Творческие коллективы могут, например, спать в мешках в спортзале, они это практикуют», - добавила она.

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