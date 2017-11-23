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Экономика

Бюджет ФОМС Псковской области существенно увеличится в следующем году

Одновременно с проектом бюджета Псковской области  депутатам регионального парламента предстоит рассмотреть в трёх чтениях проект бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов. Соответствующий законопроект находится в Псковском областном Собрании, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Согласно документу, бюджет фонда будет бездефицитным – по доходам и расходам на 2018 год составляет более 7,04 млрд рублей, а на плановый двухлетний период 2019-2020 годов – 7,29 млрд и 7,59 млрд рублей соответственно.

В основе формирования бюджета лежит подушевой норматив финансирования программы обязательного медицинского страхования населения. В 2018 году в сравнении с текущим годом этот показатель увеличится на 1,9 тысяч рублей и составит более 10,8 тысяч рублей. В общей сложности объём субвенций из федерального фонда увеличится почти на 1,2 млрд рублей.

Проект закона «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» включён в повестку 15-й сессии областного Собрания, назначенной на 30 ноября.

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