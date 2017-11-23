Концерт «Поющие сердцем» состоится в Пскове 6 декабря

15:21, 23 ноября 2017, ПАИ

6 декабря в рамках декады людей с ограниченными возможностями в концертном зале Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова состоится концерт «Поющие сердцем». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе колледжа.

Концерт приурочен к 10-летию творческого сотрудничества студентов и преподавателей Псковского областного колледжа искусств и воспитанников Интеграционных мастерских для инвалидов имени В. П. Шмитца.

Как рассказала преподаватель Псковского областного колледжа искусств, координатор социальных проектов с людьми с ограниченными возможностями Ирина Галковская, интеграционные мастерские и колледж искусств объединяют давние творческие связи. За 10 лет совместной деятельности были инициированы такие творческие проекты как «Музыка для всех», «Мы вместе», «Другой театр», «Две звезды», «Не молчи», «Поющие сердцем».

«Для людей с инвалидностью - это своеобразное окно в мир, который зачастую для них недоступен, уникальная возможность общения со своими сверстниками на равных. Для студентов, будущих преподавателей, руководителей творческих коллективов, да и просто граждан своей страны, - это бесценный коммуникативный опыт», - заявила Ирина Галковская.

Кроме того, в преддверии концерта «Поющие сердцем», в середине ноября, студент 4 курса колледжа искусств Тимофей Никогосов снял видеоклип песни с одноименным названием, участниками которого стали воспитанники интеграционных мастерских.

«Сегодня песня «Поющие сердцем» стала настоящей визитной карточкой нашего хора, да и всего проекта в целом. Сотни просмотров этого видеоклипа и добрые комментарии в Интернет-ресурсе ещё раз подтверждают: в искусстве невозможное возможно!», - отметили в колледже.

В концерте «Поющие сердцем» примут участие солисты специализации «Эстрадное пение» колледжа искусств, ансамбль русской народной песни «Очелье», заслуженная артистка России Марина Курчавова, джазовый саксофонист Аркадий Галковский, а также хор интеграционных мастерских для инвалидов. Специально для участия в акции к 10-летию совместной деятельности в Псков приедут одни из первых активных участников проектов, выпускники колледжа, сегодня – студенты ВУЗов Москвы и Санкт-Петербурга, вокалисты Николай Никонов и Екатерина Игнатьева.

Адрес концертного зала музыкального отделения колледжа искусств: улица Воеводы Шуйского, 2. Начало концерта в 14:00. Вход свободный.