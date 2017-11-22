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Политика

Дмитрий Таратынов снял свою кандидатуру с конкурса на пост сити-менеджера Пскова после встречи с Александром Братчиковым

Заместитель руководителя Управления городского хозяйства администрации Пскова Дмитрий Таратынов снял свою кандидатуру с конкурса на пост сити-менеджера Пскова после встречи с еще одним претендентом, депутатом Псковского областного Собрания Александром Братчиковым. Об этом Псковскому агентству информации сообщил сам Дмитрий Таратынов.

В ходе встречи Александр Братчиков и Дмитрий Таратынов обсудили свои программы по дальнейшему развитию города. Речь шла о возможностях пополнения городского бюджета, об увеличении производственного потенциала города, создании новых высокооплачиваемых рабочих мест, привлечении инвестиций, поддержке малого и среднего бизнеса, работе жилищно-коммунальной сферы, о благоустройстве, образовании, городском здравоохранении, а также о социальной и молодежной политике, развитии спорта, туристических перспективах и проведении Ганзейских дней.

Комментируя встречу, Дмитрий Таратынов сказал, что она была очень полезной и конструктивной. «Я еще раз убедился, что Александр Братчиков очень компетентный, трудолюбивый, ответственный, эффективный, успешный руководитель и порядочный человек, поэтому я принял взвешенное решение, что предлагать свою кандидатуру при таком претенденте – нецелесообразно», - добавил он.

«Мне очень не безразлична судьба моего Пскова и я считаю, что лучший кандидат на сегодняшний день – это Александр Братчиков. Я уверен, что поступаю правильно. У него есть хорошее качество, которое я очень ценю в людях - он умеет слушать и слышать», -также заявил Дмитрий Таратынов.

Он пояснил, что вся профессиональная и общественная деятельность Александра Брачикова подтверждает, что он человек дела и слова и уже доказал, что способен работать на хороший результат.

«Я не сомневаюсь, что он со всей ответственностью будет реализовывать свою программу, которая очень близка и понятна мне, которая направлена на повышение уровня жизни и благосостояния псковичей», - уточнил Дмитрий Таратынов.

Он также отметил, что впереди много неотложных дел и Александр Братчиков - это тот кандидат, который способен быстро и эффективно решить внутригородские проблемы и сплотить для достижения общих целей на благо города экономические и политические элиты, различные категории граждан.

«Самое главное, что он в полной мере осознает всю ответственность, которая ложится на него, и что его решение стать главой администрации Пскова является взвешенным и продуманным», - заключил Дмитрий Таратынов.

Напомним, на конкурс на пост сити-менеджера Пскова подали заявления 10 кандидатов. Все они были допущены к участию в нем. Сегодня, 23 ноября, конкурсная комиссия оценивает документы претендентов и проводит собеседования с ними. По итогам этого этапа все претенденты, вне зависимости от количества набранных баллов, будут представлены Псковской городской Думе для принятия решения путем тайного голосования на сессии.

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