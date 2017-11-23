Ликвидации свалок в Псковском районе через суд добивается природоохранная прокуратура

13:49, 23 ноября 2017, ПАИ

Ликвидации свалок в Псковском районе через суд добивается природоохранная прокуратура. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Псковская природоохранная прокуратура совместно с Управлением Росприроднадзора по Псковской области провела проверку по факту размещения несанкционированных свалок твердых коммунальных и строительных отходов у деревни Кузнецово и деревни Ветошка в Псковском районе. В деревне Ветошка на земельном участке, который ранее был территорией асфальтобетонного завода, расположены несколько свалок общей площадью около 0,2 га. В Кузнецово размер свалки составляет 0,3 га.

В связи с этим природоохранный прокурор обратился в Псковский городской суд с исковым заявлением об обязании Государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ организовать работы по ликвидации указанных свалок. Решением суда от 14 ноября исковые требования природоохранной прокуратуры удовлетворены в полном объёме.