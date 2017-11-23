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В отношении гендиректора ООО «Добручи-2» возбуждено административное производство

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура возбудила административное производство в отношении генерального директора ООО «Добручи-2». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Основанием для этого послужило бездействие руководителя по выполнению требований прокурора, указанных в представлении об устранении нарушений законодательства об отходах производства и потребления. Речь идет о необходимости разработки проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, утверждении нормативов и ведении учета отходов.

Кроме того, гендиректор ООО «Добручи-2» не исполнил обязанность по рассмотрению документа прокурорского реагирования с участием представителя прокуратуры.

8 ноября природоохранная прокуратура направила в адрес мирового судьи судебного участка №3 Гдовского района постановление о возбуждении дела об административном правонарушении и материал проверки для рассмотрения по существу.

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