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Общество

Замглавы Пскова поздравил ветерана ВОВ с 90-летним юбилеем

Сегодня, 23 ноября, заместитель главы Пскова Владимир Воробьев поздравил ветерана Великой Отечественной и советско-японской войн, ветерана труда Михаила Трофимова с 90-летним юбилеем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Поколение Великой Отечественной войны - это герои нашей Родины, истинные патриоты. И вы, Михаил Николаевич, тому пример. Современной молодежи многому стоит у вас поучиться. Вы поистине счастливый человек, и, войдя к вам в дом, на себе ощущаешь эту атмосферу тепла и уюта», - отметил заместитель главы муниципалитета, пожелал имениннику крепкого здоровья, «терпения, стойкости» и вручил приветственный адрес и ценный подарок.

Ветеран поблагодарил городские власти за внимание к своей персоне и старшему поколению в целом.

Отметим, Михаил Трофимов родился 23 ноября 1927 года в деревне Гнилки Островского района в семье зажиточного крестьянина. В декабре 1944 года был призван в Красную Армию Кантским РВК Киргизской ССР. По март 1945 года - курсант 32-го запасного стр. полка. Затем курсант 355-го учебного полка, который дислоцировался в город Владимир, после окончания учебы направлен в Забайкальский военный округ. Служил аккумуляторщиком в в/ч 06042г. Во время советско-японской войны - водитель механик танка на Забайкальском фронте. Участвовал в разгроме Квантунской армии. Демобилизован в марте 1951 года в звании сержант. Работал на Псковском заводе радиодеталей. Прошел путь от слесаря-инструментальщика до заместителя генерального директора завода. Награжден орденами Трудового Красного Знамени (23.04.1985), «Знак Почета» (26.04.1971), медалью «За победу над Японией». Лауреат премии Совета Министров СССР (1982).

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