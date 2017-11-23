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Водитель с признаками наркотического опьянения задержан в Пскове

В Пскове на Завеличье задержан 25-летний молодой человек с признаками наркотического опьянения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области, сотрудники ОМОН обратили внимание на автомашину, водитель которой вел себя на дороге неадекватно.

После остановки транспортного средства у сидевшего за рулём псковича обнаружились признаки наркотического опьянения. Гражданин передан сотрудникам ГИБДД. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

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