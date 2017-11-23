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Общество

Определен состав жюри финала конкурса «Мисс Псков 2017»

Определен состав жюри финального шоу конкурса красоты «Мисс Псков 2017» - регионального этапа «Мисс Россия». Об этом Псковскому агентству информации сообщил директор конкурса Николай Королев.

Выбирать «Мисс Псков-2017» будут:

Напомни, что финал конкурса красоты «Мисс Псков 2017» - регионального этапа «Мисс Россия» пройдет 25 ноября в «Простории».

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