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Александр Братчиков стал лидером по количеству набранных баллов среди претендентов на должность сити-менеджера Пскова

Александр Братчиков стал лидером по количеству набранных баллов среди претендентов на должность сити-менеджера Пскова по итогам состоявшегося сегодня, 23 ноября, заседания конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы администрации Пскова. Как стало известно Псковскому агентству информации, по итогам собеседования и оценки пакета документов он набрал 29 баллов.

По информации ПАИ, Иван Мешков получил 10 баллов, Вадим Петрухин – 14 баллов, Андрей Яковлев – 7 баллов, Виктор Яшин – 12 баллов, Андрей Горюнов – 6 баллов, у Валерия Лесникова – 17 баллов.

Члены конкурсной комиссии провели собеседования с заявителями, каждому конкурсанту была предоставлена возможность изложить свою программу действий на должности главы администрации Пскова и представить свое видение развития города. Также каждый из них ответил на один вопрос.

Напомним, первоначально на конкурс заявились 10 претендентов. Однако Дмитрий Таратынов написал заявление по собственному желанию об отказе в участии в конкурсе. А кандидаты Сергей Федоров и Сергей Лавриненко были признаны комиссией несоответствующими квалификационным требованиям.

Окончательное решение по выбору сити-менеджера примут депутаты Псковской городской Думы. Тайное голосование состоится на очередной сессии 28 ноября.

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