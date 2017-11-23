За уклонение от прохождения службы осужден псковский военнослужащий

16:20, 23 ноября 2017, ПАИ

В Пскове за уклонение от прохождения службы осужден ефрейтор войсковой части 32515. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 337 УК РФ (неявка на службу без уважительных причин свыше месяца). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в военном следственном отделе Следственного комитета РФ по Псковскому гарнизону.

Предварительным следствием и судом установлено, что ефрейтор без уважительных причин 11 января не явился к установленному сроку на службу и стал проживать в Магнитогорске и Санкт-Петербурге, где проводил время по своему усмотрению.

Затем молодому человеку стало известно, что его разыскивают правоохранительные органы, и 19 июня он явился в войсковую часть 32515 и приступил к исполнению обязанностей военной службы.

Псковский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в инкриминируемом ему преступлении, учитывая, что подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном, назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 3 месяца условно с испытательным сроком 1 год.