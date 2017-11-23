Полтора года колонии-поселения получил дезертир из Пскова

14:24, 23 ноября 2017, ПАИ

В Пскове за дезертирство осужден военнослужащий войсковой части 32515, сообщили Псковскому агентству информации в военном следственном отделе Следственного комитета РФ по Псковскому гарнизону.

Рядовой признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 338 УК РФ (дезертирство). Предварительным следствием и судом установлено, что молодой человек без уважительных причин с 3 июня 2016 года по 28 июня 2017 года уклонялся от исполнения обязанностей по военной службе.

Псковский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в инкриминируемом ему преступлении, учитывая, что подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном, назначил наказание виде лишения свободы на срок 1 год и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.