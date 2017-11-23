Александр Козловский поддержал законопроект о запрете рекламы на платежных квитанциях

14:44, 23 ноября 2017, ПАИ

Депутат Государственной думы Александр Козловский поддержал законопроект, который предлагает запретить размещение рекламы на платежных документах, предназначенных для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальных услуг. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе депутата.

Как заявил в ходе пленарного заседания парламентарий, информационное пространство сегодня перенасыщено рекламой различного вида. «Люди жалуются. И справедливо жалуются на рекламу на платежных документах, в первую очередь предназначенных для информации об оплате коммунальных услуг и содержания жилого помещения», – отметил он.

По словам депутата, в большинстве случаях в целях экономии печатного места именно для размещения рекламы, информация, которая является обязательной, печатается самым мелким шрифтом, и оказывается нечитаемой для некоторых категорий граждан, например, пенсионеров и людей с нарушением зрения.

«Более того, судебная практика показывает, что суды признают такую рекламу ненадлежащей и противоречащей Правилам предоставления коммунальных услуг. Но надо учитывать, что далеко не каждый гражданин в состоянии защищать свои права, через суд. Тем более, что данная практика носит повсеместный характер. Поэтому необходимо законодательно урегулировать данный вопрос», – заявил Александр Козловский, выступая от лица фракции партии «Единая Россия».

В итоге данный законопроект сегодня был принят Государственной думой в третьем чтении единогласно.