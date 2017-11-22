Иван Цецерский о конкурсе на пост сити-менеджера: Фаворитом является Александр Братчиков

14:22, 23 ноября 2017, ПАИ

«На сегодняшний день по оценке комиссии фаворитом является Александр Братчиков, который набрал наибольшее число баллов. Александр Николаевич наиболее полно представил программу действий и развития муниципалитета. Комиссия дала ему дополнительных пару минут, чтобы он донес тактику деятельности в возможном качестве сити-менеджера», - заявил глава Пскова Иван Цецерский по итогам заседания конкурсной комиссии по оценке претендентов на пост главы администрации Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Иван Цецерский также сказал, что в тройку сильнейших по итогам собеседования вошли Валерий Лесников и Вадим Петрухин.

После оглашения результатов у участников конкурса вопросов к комиссии не возникло.

Напомним, ранее ПАИ сообщало, что по итогам собеседования и оценки пакета документов Александр Братчиков набрал 29 баллов, Иван Мешков - 10 баллов, Вадим Петрухин – 14 баллов, Андрей Яковлев – 7 баллов, Виктор Яшин – 12 баллов, Андрей Горюнов – 6 баллов, у Валерия Лесникова – 17 баллов.

Первоначально на конкурс заявились 10 претендентов. Однако Дмитрий Таратынов написал заявление по собственному желанию об отказе в участии в конкурсе. А кандидаты Сергей Федоров и Сергей Лавриненко были признаны комиссией несоответствующими квалификационным требованиям.

Окончательное решение по выбору сити-менеджера примут депутаты Псковской городской Думы. Тайное голосование состоится на очередной сессии 28 ноября.