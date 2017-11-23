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Политика

Николай Цветков: Будем помогать всем, кто готов добросовестно и честно заниматься наблюдением за выборами

ЦИК России и Российский фонд свободных выборов провели в Москве общероссийскую конференцию «Наблюдение на выборах в Российской Федерации», в ходе которой обсуждалась организация общественного наблюдения на выборах президента России в марте 2018 года.

Как сообщили Псковскому агентству информации в облизбиркоме, в работе конференции приняла участие делегация Избирательной комиссии Псковской области в составе председателя Николая Цветкова, секретаря Сергея Ковальчука и члена избиркома с правом решающего голоса Михаила Иванова, члена молодежного избиркома Псковского района Ивана Марченко и членов совета молодых юристов регионального отделения «Ассоциации юристов России» Ярослава Федорова и Артема Березко.

Глава ЦИК России Элла Памфилова и секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев подписали соглашение о взаимодействии, которое, в частности, предусматривает организацию общественного контроля и обучение наблюдателей.

«Выборы Президента России, которые состоятся в марте будущего года, имеют для страны значение, которое трудно переоценить, – подчеркнула Элла Памфилова. – Поэтому они должны полностью оправдать доверие людей, быть максимально свободными и прозрачными».

Представитель совета общественной организации «Наблюдатели Петербурга и Северо-Западного региона» Дмитрий Наумов во время своего выступления на конференции отметил совместную эффективную работу с территориальной участковыми избирательными комиссиями, Избирательной комиссией Псковской области по взаимодействию и организации наблюдения на муниципальных выборах в Гдовском районе.

Напомним, что Псковский областной избирком и «Наблюдатели Петербурга» ранее наметили пути совершенствования взаимодействия по организации общественного наблюдения на краткосрочные и долгосрочные перспективы, которые, в частности, включают в себя совместное участие в мероприятиях по проведению обучения организаторов выборов и организацию наблюдения в день голосования.

Николай Цветков считает, что в Псковской области в ходе прошедших избирательных кампаний накоплен солидный опыт взаимодействия с наблюдателями и общественными институтами.

«В рамках реализации концепции избиркома о сотрудничестве и взаимодействию со всеми субъектами, осуществляющими гражданский контроль за избирательными процедурами мы будем помогать всем, кто готов добросовестно и честно заниматься наблюдением за выборами», - подчеркнул Николай Цветков.

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