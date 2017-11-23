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Общество

Семинар по подготовке тренеров пройдет в клубе «С-Фитнес» в Пскове

9 и 10 ноября в 11:00 в Пскове на базе школы фитнеса клуба «C-Фитнес» пройдет семинар «Персональный тренер. Ступень 2». Ведущей семинара станет Наталья Рыжикова, сообщили Псковскому агентству информации в фитнес-клубе.

В первый день семинара посетителей ждут лекции на тему «Основные принципы и особенности составления программы тренировок (учитывая возраст и особенности организма)», «Стресс, как первый фактор увеличения массы тела», а также «Как заставить мышцы работать». Длительность – 3,5 часа, практические занятия - 2 часа.

Кроме того, во второй день семинаров Наталья Рыжикова расскажет о принципах составления программ питания в фитнесе, заболеваниях XXI века и последствиях неправильного питания, о разновидностях и пользе, вреде диеты. Второй семинар будет проходить около 5 часов.

По окончанию занятий всем участникам будет выдан сертификат. Количество мест ограничено. Справки и запись по телефону 55-77-75.  Адрес: улица Рокоссовского, 16, ТК «Сфера», второй этаж.

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